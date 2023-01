CdF : la programmation TV complète des 1/8es de finale

Les diffuseurs de la Coupe de France ont rapidement communiqué sur la date du choc de ces huitièmes de finale entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Quelques heures plus tard, la FFF vient de communiquer la programmation complète de ces 1/8es.

La suite après cette publicité

Ainsi, six matches sont programmés le mercredi 8 février à 18h15 (sur beIN Sports) : OL-Lille, Toulouse-Reims, Vierzon-Grenoble, Auxerre-Rodez, Paris FC-Annecy et Angers-Nantes. Le choc OM-PSG suivra à 21h10 (sur beIN Sports et France 3). Le lendemain, le jeudi 9, le tirage au sort des quarts de finale aura lieu à 20h45 avant le dernier huitième, Lorient-Lens (sur beIN Sports).

À lire

Coupe de France : la date d’OM - PSG est connue