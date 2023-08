Discipline : Kevin N’Doram échappe à une grosse sanction, retrait de point avec sursis pour l’ASSE

Les sanctions de la commission de discipline de la LFP sont tombées. À commencer par celle visant l’AS Saint-Étienne, après les débordements de ses supporters lors du match à Rodez (coup d’envoi retardé de 55 minutes). «Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne : retrait d’un (1) point avec sursis. Fermeture des parties basses des tribunes Paret et Snella du stade Geoffroy Guichard pour deux (2) matchs fermes. La sanction prend effet à compter du mardi 05 septembre 2023.»

Enfin, et c’était le dossier le plus attendu, le Messin Kevin N’Doram a évité une très lourde sanction après ses propos à caractère homophobes lors du match contre l’OM. «Après audition du joueur, la Commission, prenant en compte les excuses publiques et immédiates du joueur dès le coup de sifflet final en direct au micro de Prime Video, sanctionne le joueur d’un match de suspension avec sursis et a proposé au joueur, qui l’a de suite accepté en séance, d’effectuer une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football auprès d’une association experte qui travaille sur ce thème aux côtés de la LFP tout au long de la saison en direction des clubs et des supporters».