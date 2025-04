OL : Paulo Fonseca a fait les funérailles de la défaite contre Manchester United

La pilule va être difficile à avaler, mais Paulo Fonseca veut aller de l’avant. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du derby face à l’ASSE, l’entraîneur portugais a dit avoir «fait les funérailles» de la défaite inimaginable contre Manchester United (5-4, 7-6 scores cumulés). Aujourd’hui, le coach de l’OL attend une réaction de ses joueurs sur cette fin de saison.

«On a fait les funérailles du match contre Manchester vendredi. Aujourd’hui est un autre jour et il faut regarder vers l’avant. Nous n’avons pas le temps pour être dépressif, pour pleurer. Nous devons réagir. On doit être fort mentalement. On ne peut pas changer le passé, donc il faut faire bien pour le futur», a-t-il déclaré en conférence de presse.

