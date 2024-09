Élections à la LFP : Youri Djorkaeff soutient Vincent Labrune

Réélu à la tête de la LFP, Vincent Labrune n’a pas vraiment fanfaronné. Si ses soutiens les plus proches tels qu’Al-Khelaïfi, Caillot ou Nicollin, l’ont publiquement soutenu, d’autres ont regretté une élection jugée biaisée et scellée depuis plusieurs jours. Cependant, un soutien inattendu est venu défendre Labrune. Il s’agit du champion du monde 1998 Youri Djorkaeff.

« Il y a une réforme du foot français qui doit être faite de manière collective, ce n’est pas une personne seule qui peut changer le système. (…) Dans le système où la Ligue se trouve aujourd’hui, c’est sûrement la personne la plus adaptée pour corriger les erreurs qui ont été faites. Et il y a beaucoup d’erreurs qui ont été faites. C’est un mandat pour comprendre et surtout rectifier le tir », a-t-il déclaré sur RMC Sport.