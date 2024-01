Arsenal : après Jürgen Klopp et Xavi, Mikel Arteta veut aussi jeter l’éponge !

La valse des entraîneurs s’annonce XXL. Si Jürgen Klopp vient d’annoncer son départ de Liverpool en fin de saison, le technicien allemand a rapidement été imité par Xavi, aujourd’hui sur le banc du FC Barcelone. Après le lourd revers (3-5) concédé par les Culers face à Villarreal, l’ancien milieu de terrain barcelonais a, en effet, avoué qu’il ne prolongerait pas l’aventure barcelonaise après la fin de cet exercice 2023-2024. Alors, jamais deux sans trois ? En effet, ce dimanche soir, Sport y va également de sa bombe en indiquant que Mikel Arteta, coach d’Arsenal, veut lui aussi jeter l’éponge !

D’après le quotidien espagnol, l’actuel entraîneur des Gunners aurait ainsi prévenu son entourage qu’il envisageait de mettre un terme à son séjour à Arsenal. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, le coach de 41 ans ressentirait aujourd’hui le poids des années passées à Londres et les différentes tensions vécues au cours de ces dernières saisons. Le média ajoute, à ce titre, que les bonnes relations qu’il entretient avec les propriétaires du club londonien lui permettraient d’accepter un éventuel départ consensuel à la fin de la saison. Méfiance toutefois car cette information n’a rien d’officielle et ne peut être comparée aux sorties publiques de Klopp et Xavi.

Arteta vers le Barça ?

Si la fin de saison des Gunners devrait, à ce titre, conditionner le choix final d’Arteta, un nouveau départ de taille sur un banc européen est donc à prévoir. Une nouvelle qui ne manque pas de faire réagir, qui plus est après la récente prise de parole de Xavi, annonçant son départ du Barça. Pourtant, selon Sport, ce timing n’est qu’une simple coïncidence puisqu’à ce jour, personne, au sein de la formation barcelonaise, n’a contacté l’entraîneur ou ses agents. Pour autant, et cela n’échappera à personne, Joan Laporta a toujours tenu Arteta en haute estime et a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu’il avait un profil idéal pour se retrouver un jour sur le banc de l’équipe première du Barça…

En attendant de voir si l’ancien joueur du PSG, de la Real Sociedad et donc d’Arsenal débarquera en Catalogne dans les mois à venir, ce dernier semble quoi qu’il en soit se tourner vers un temps de repos ou un nouveau challenge. Pour rappel, depuis son arrivée sur le banc des Gunners, le natif de San Sebastián peut se targuer de trois titres majeurs avec une victoire finale en FA Cup (2019-20) et deux Community Shields (2020 et 2023). Troisième de Premier League après 21 journées, Arsenal est par ailleurs toujours en course pour un nouveau titre national.