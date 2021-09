Pays de Galles : Gareth Bale a enfin retrouvé le chemin des filets

Vainqueur de la Biélorussie (3-2) ce dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le pays de Galles a décroché, sur le gong, un précieux succès dans la course à la qualification. En revenant à seulement un point de la République tchèque, deuxième, avec un match en plus à disputer dans le groupe E, les Gallois se rapprochent de la Belgique, toujours solide leader de cette poule avec dix unités en quatre rencontres disputées. Une victoire acquise au bout du temps additionnel grâce à un étincelant Gareth Bale, auteur d'un triplé (5e, 69e, 90+3e).

Une performance exceptionnelle pour le Gallois qui signe le premier triplé pour un joueur du pays de Galles depuis…. Gareth Bale lui-même. C’était en mars 2018, contre la Chine. Mais au-delà de cette prestation XXL, l'attaquant madrilène se rassure un peu plus, lui qui, en sélection, n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 13 octobre 2019... déjà dans le cadre de qualifications pour une compétition internationale face à la Croatie. Après des rumeurs évoquant cet été une possible retraite anticipée sous le maillot gallois, Gareth Bale qui avait démenti fermement cette information répond donc de la meilleure façon et confirme sa volonté affichée d'emmener les Dragons à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar.

3 - Gareth Bale is the first Wales player to score a hat-trick for the national side since Bale himself against China in March 2018. Hero.