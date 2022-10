Serie A : la Lazio et l'Udinese se neutralisent, Spezia accroché par Cremonese

La 10e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec un choc entre la Lazio (3e) et l'Udinese (4e) qui s'annonçait intéressant. Le vainqueur pouvait revenir à hauteur de Naples (2e). Rapidement, Lazar Samardzic trouvait la barre pour le club du Frioul (14e) mais la Lazio répondait via Felipe Anderson (26e) et Sergej Milinkovic-Savic (28e). Équilibré et tendu, ce match était assez fermé. Finalement, ce match s'achève sur un 0-0 qui n'arrange personne.

Dans le même temps, La Spezia et Cremonese se rencontraient. Le promu a vite trouvé la faille grâce à Cyriel Dessers (2e) mais les Aquilotti ont renversé leur adversaire. Les locaux ont égalisé via Mbala Nzola (19e) avant qu'Emil Holm marque à son tour (22e). Au retour des vestiaires, Cremonese a remis les compteurs à zéro via le Suisse Charles Pickel (52e). La Spezia reste à la 15e place alors que Cremonese pointe au 19e rang.