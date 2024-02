Michel Der Zakarian revient sur son conflit avec Mamadou Sakho

Il y a trois mois, Mamadou Sakho quittait Montpellier après en être venu aux mains avec son entraîneur Michel Der Zakarian lors d’une séance d’entraînement. Un temps écarté du groupe puis réintégré, l’international français prenait finalement à contre-pied le club héraultais en annonçant lui-même son départ via les réseaux sociaux. Si Der Zakarian dit avoir tourné la page depuis, il est revenu furtivement sur cet épisode tumultueux dans un entretien accordé à L’Équipe ce dimanche.

La suite après cette publicité

«Si l’altercation avec Mamadou Sakho m’a amené à réfléchir sur mon management et à envisager une remise en cause personnelle de vos méthodes ? On réfléchit tout le temps, a confi l’ancien entraîneur de Nantes. La nouvelle génération, il faut l’aborder différemment. C’est la raison pour laquelle les staffs sont plus conséquents. Mais certains comportements ne sont pas admissibles. Aujourd’hui, la page est tournée.»