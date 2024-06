Euro 2024, Pays-Bas : Virgil van Dijk lance un avertissement à ses coéquipiers

Après un début d’Euro plutôt sérieux, les Pays-Bas ont terminé la phase de poules par une inquiétante défaite contre l’Autriche (2-3), reléguant les Oranje à la troisième place de la poule D. Si l’essentiel a été assuré pour les hommes de Ronald Koeman, à savoir une qualification pour les 8es de finale, ils sont très loin d’avoir répondu aux attentes. En marge de la rencontre face à la Roumanie, Virgil van Dijk a appelé à une remise en question générale sous peine de vivre une terrible désillusion le 2 juin prochain.

«Je comprends parfaitement les critiques. Je ne suis pas fou, je sais aussi que je peux et que je dois faire mieux, j’y travaille. Contre l’Autriche, je n’ai pas joué mon meilleur match. Cela m’affecte, je pense aussi que je peux et que je dois faire mieux. Toute l’équipe n’a pas fonctionné, mais je me regarde moi-même. Je peux apporter beaucoup plus… Si nous continuons de la même manière, nous n’avons rien à faire ici. Il faut que cela change rapidement, sinon nous serons assis à la maison à nous dire que nous aurions dû faire ceci ou cela. Ce n’est pas ce que nous voulons», a déclaré le capitaine néerlandais en conférence de presse.