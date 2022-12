Annecy - Saint-Etienne : l’énorme boulette de Matthieu Dreyer

Durant la rencontre entre Annecy et Saint-Etienne, la défense stéphanoise a réalisé deux entames de période catastrophique. Alors que les Savoyards avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Moïse Dion Sahi quelques minutes seulement après le coup d’envoi de la partie (2e), l’attaquant malien récidivait au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

En effet, après un cafouillage incompréhensible entre Matthieu Dreyer et son défenseur Léo Pétrot, Moïse Dion Sahi doublait la mise en poussant le ballon au fond des filets (50e, 2-0). À la suite d’une première frappe bien arrêtée par le portier des Verts, le défenseur stéphanois tentait de dégager mais le ballon ne quittait pas la surface, toujours aux abords de la ligne de but, et le portier de 33 ans restait alors amorphe. L’attaquant d’Annecy en profitait donc pour punir les errements défensifs adverses.

À lire

Ligue 2 : Annecy s’impose et enfonce Saint-Etienne