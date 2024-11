Brésil : Hulk et Ganso bientôt de retour ?

Voici une nouvelle qui devrait plaire aux nostalgiques du football. Évoluants désormais au Brésil, respectivement du côté de l’Atlético Mineiro et de Fluminense, Hulk et Ganso sont toujours au top niveau. Malgré leurs âges avancés : 38 et 35 ans, les deux hommes viennent d’apprendre qu’ils sont toujours dans le radar dans la Seleçao, et du sélectionneur Dorival.

«Je n’ai aucun problème avec l’âge. Les qualités sont très importantes. Ce sont des joueurs dont nous avons beaucoup parlé à la commission (Ganso et Hulk). J’écoute beaucoup pour prendre les meilleures décisions possibles», a annoncé le technicien brésilien en conférence de presse. Si les deux hommes ne font pas partie de la dernière liste auriverde, l’hypothèse d’un retour n’est donc pas totalement à oublier. Pour rappel, leur dernière sélection avec le Brésil remonte à 2021 pour Hulk et 2012 pour Ganso.