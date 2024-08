Al-Ahli : les fans ne veulent pas de Richarlison

La carrière de Richarlison est au point mort. L’international brésilien est à l’arrêt du côté de Tottenham et n’arrive pas du tout à remonter la pente. Transféré d’Everton au club londonien pour plus de 60 millions d’euros en 2022, le polyvalent attaquant n’a jamais su performer et a inscrit 15 buts en 3 saisons. Un ratio insuffisant qui a poussé les Spurs à ouvrir la porte à un départ.

Forcément, le profil du joueur de 27 ans colle bien à l’Arabie saoudite qui voit l’occasion de récupérer un joueur coté dès cet été. Selon AS, c’est le club d’Al-Ahli qui semblait le plus chaud pour l’accueillir. Un souhait du directeur du recrutement de la Saudi Pro League Michael Emanelo qui a pour mission de renforcer le championnat en plaçant des stars dans chaque club. Mais l’arrivée possible du Brésilien n’enchante absolument pas les supporters d’Al-Ahli, qui n’ont pas manqué de protester contre ce choix sur les réseaux sociaux. Une situation délicate pour le joueur qui avait déjà expliqué avoir eu du mal mentalement.