Bordeaux : les grands chantiers mercato qui attendent Vladimir Petkovic

Une nouvelle ère. Le 23 juillet dernier, Bordeaux a débuté un nouveau cycle sous la houlette de Gérard Lopez, devenu officiellement propriétaire du club au scapulaire. Comme il l'a fait au LOSC, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a voulu bien s'entourer. Il a ainsi offert le poste de directeur technique à Admar Lopes, recruteur réputé qui a épaulé Luis Campos. Pour le banc, il a décidé hier de se séparer de Jean-Louis Gasset et de confier les clés du camion à Vladimir Petkovic. Tout ce petit monde ne compte pas perdre de temps et se penche d'ores et déjà sur le mercato.

Lopez et Lopes ont fait une revue d'effectif

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Gérard Lopez avait expliqué : «il y a un effectif à construire en peu de temps. La façon la plus simple ce serait avec les joueurs qui sont là. À partir de là, une analyse est faite, qui continue d'être faite. On a été voir un match, on a des joueurs qui peuvent correspondre. C'est très vivant, qui ne s'arrête pas. On a en tête ce qu'on veut construire, il y aura des changements dans les prochaines semaines, mais je ne peux pas vous dire». Admar Lopes a eu un discours plus ou moins similaire.

«Dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui arrivent et des joueurs qui partent. Connaître aussi un peu la personnalité du groupe du staff. Ce sont les priorités des prochains jours. C’est un travail dynamique, le scouting, le recrutement, bien sûr je connais très bien le mercato. Après de premières conversations avec Gérard, j’étudie l’effectif, bien sûr que j’ai mon idée, j’ai déjà discuté avec Gérard, mon équipe et même le coach. J’ai une idée très claire de ce que je veux recruter, le premier objectif c’est de donner de la stabilité à l’équipe et au groupe, c’est le plus important maintenant».

Des ventes sont attendues

Ce sera la mission de Petkovic, qui va reprendre un groupe qui sort d'une saison décevante sportivement et avec des tensions dans le vestiaire. Comme son président l'a annoncé, le but sera d'amener de la sérénité ainsi qu'une culture de la gagne, tout en visant la première moitié du classement et une place européenne d'ici trois ans. Le mercato sera donc primordial pour poser des fondations solides. Dégraisser est une priorité. Outre Ben Arfa, De Préville ou encore Sabaly qui ont déjà plié bagages cet été, 13 joueurs ont été identifiés comme potentiellement partants par Gérard Lopez.

Un liste où figurent entre autre Bellanova, Ruben Pardo, Otavio, Samuel Kalu, Hwang Ui-jo, Josh Maja, Baysse ou encore Briand. Le club espère récolter 41 M€ grâce à tous ces départs, notamment celui de Toma Basic. Selon nos informations, Naples et la Lazio sont au coude à coude sur ce dossier. Le deal pourrait être bouclé rapidement. L'écurie girondine espère récolter 12 M€ bonus inclus. De quoi renflouer les caisses voire investir sur des renforts à moindre coût, malgré une bonne enveloppe selon Lopez. La priorité est d'ailleurs de recruter des latéraux.

Priorité aux latéraux pour le recrutement

Steven Moreira (26 ans, TFC) a été approché nous a-t-on fait savoir. RMC Sport parlait hier d'un intérêt pour Antonee Robinson (23 ans). Si l'arrière-gauche est intéressé, Fulham bloque son prêt. La question de son salaire poserait problème. D'après nos informations, Ricardo Mangas (23 ans, Boavista) est aussi ciblé à ce poste. Côté droit, son coéquipier Reggie Cannon (23 ans) est apprécié. Devant, le nom de Mohamed Bayo (23 ans, Clermont) a été cité. Avec tous les départs attendus cet été, nul doute que les Bordelais devraient se lancer à l'assaut d'autres renforts. Le trio Gérard Lopez-Admar Lopes-Vladimir Petkovic a du boulot !