PSG : Kylian Mbappé rentre encore plus dans l’histoire de la Ligue 1

Souvent critiqué, Kylian Mbappé n’en reste pas moins redoutable. Depuis ses débuts à l’AS Monaco lors de la saison 2016-2017, le Bondynois n’en finit plus de marquer l’histoire de la Ligue 1. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, le champion du monde 2018 était d’ailleurs proche de remporter le Ballon d’Or cette année, un Graal qu’il pourrait obtenir dans un avenir proche. En attendant, Mbappé empile les distinctions individuelles dans l’Hexagone. Unanimement considéré comme le meilleur joueur de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans en est le meilleur buteur cette saison avec 13 buts en 11 apparitions.

Auteur de 3 buts lors du mois d’octobre alors que la bande à Luis Enrique a remporté tous ses matches durant ce même mois, KM7 a d’ailleurs été élu meilleur joueur du mois dernier par l’UNFP, devant son coéquipier Warren Zaïre-Emery et Aleksandr Golovin. Une récompense qui lui permet de rentrer encore plus de l’histoire : ainsi, il devient le premier joueur à avoir remporté ce trophée à dix reprises. Une statistique impressionnante qui pourrait largement être encore plus imposante dans les prochains mois voire années.