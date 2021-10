Les 4 surprises du FC Barcelone pour la succession de Ronald Koeman, la Juventus fixe le prix de Federico Chiesa

La suite après cette publicité

Quatre nouveaux noms pour remplacer Koeman

Ce n'est plus un secret, le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté. Le match contre l'Atlético Madrid est annoncé comme son dernier. «K.O.eman» peut-on lire sur le Une du quotidien Marca. Depuis des jours, voir des semaines, le club explore le marché en analysant sereinement le remplaçant possible pour le Néerlandais. Ce sera «La grande décision», comme le titre AS. Aux noms déjà connus comme Roberto Martinez, Andrea Pirlo ou Xavi Hernandez, s'ajoutent quatre autres coachs ce matin à la Une du Mundo Deportivo. Le premier, c'est Marcelo Gallardo, actuel entraîneur de River Plate en Argentine. Et le second, c'est, selon Mundo Deportivo, le rêve de Laporta, il s'agit de Thomas Tuchel, le boss de Chelsea ! Un rêve assez fou lorsque l'on sait que le technicien allemand est devenu champion d'Europe il y a quelques mois. Les noms de ses compatriotes allemands, Jürgen Klopp et Ralf Rangnick sont aussi évoqués dans les petits papiers des Blaugranas.

L'Inter a des soucis financiers

L'Inter a annoncé ce jeudi une perte de 245,6 millions d'euros pour la saison 2020-2021. La fermeture des stades en période de pandémie a fortement impacté les finances du club. Selon Calcio e Finanza un site web spécialisé dans le sport et la finance, c'est simplement la perte la plus importante jamais enregistrée par un club de Serie A. La presse italienne s'est rapidement épris du sujet ce matin. Les ventes d'Achraf Hakimi et de Romelu Lukalu ainsi que le départ d'Antonio Conte ont permis de stabiliser la balance économique du club.

100 M€ pour Chiesa

Federico Chiesa a montré le chemin de la victoire à la Juventus face à Chelsea (1-0) en Ligue des Champions. Sa belle prestation a beaucoup plu aux grands clubs européens, très intéressés par le profil du joueur italien. Selon le Corriere dello sport, la Juventus aurait fixé le prix de son crack à 100 M€. Une manière de tenter de repousser les prétendants qui étaient nombreux l'été dernier, selon le journal. La Juve aurait en effet refusé des offres de Liverpool et de Chelsea. Les deux clubs reviendront-ils à la charge ? Affaire à suivre.