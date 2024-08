Le Stade Rennais tente le gros coup Jota

La fin de mercato se précise. Face à l’incertitude économique autour des droits TV, les clubs français ont avancé piano, mais les choses commencent à bouger sur cette dernière ligne droite. Avec le changement de tête à sa direction sportive, le Stade Rennais avait promis de renouveler son effectif assez largement. Le club breton n’a pas menti avec les arrivées d’Albert Gronbaeck, Glen Kamara, Andrés Gomez, Leo Ostigard, Henrik Meister, Jordan James et Hans Hateboer.

La suite après cette publicité

Frederic Massara a fait le ménage après une saison ratée par le duo Florian Maurice-Bruno Genesio. Le second n’a pas terminé l’année 2023, quand le premier est parti du côté de Nice au début de l’été. Exit les Désiré Doué, Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Guéla Doué, Arthur Theate et même Mathis Abline. Le Stade Rennais a tout de même récupéré 125 M€ durant ce mercato. Un trésor de guerre qui lui a permis de réinvestir 60 M€ dans ses nouvelles recrues.

À lire

Brest et Rennes sur Guillermo Maripán

Situation difficile pour Jota à Al-Ittihad

Cette dernière semaine pourrait connaître de nouveaux rebondissements puisque certains dossiers ne sont pas fixés. On pense bien sûr à Benjamin Bourigeaud, courtisé au Qatar, ou encore Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo. Dans le sens des arrivées non plus ce n’est pas terminé. Les Rouge et Noir cherchent encore un défenseur central et élément capable de dynamiter l’attaque côté gauche. D’après Ouest-France, Massara et son équipe ont constitué une liste réduite dans laquelle Jota figure en bonne place.

La suite après cette publicité

L’ailier de 25 ans a quitté le Celtic pour Al-Ittihad contre 30 M€ il y a un an, mais il a vite déchanté. Après cinq apparitions en Saudi Pro League, le Portugais a été retiré de la liste des joueurs étrangers qualifiés en championnat afin de faire de la place aux nouvelles recrues. Il a dû se contenter de la Ligue des Champions asiatique et du Mondial des Clubs, avant de retrouver la compétition nationale en mars. L’ancien de Benfica a même fini titulaire aux côtés de N’Golo Kanté et de Karim Benzema.

Les discussions sont engagées

Mais le sort s’acharne. Durant l’intersaison, Marcelo Gallardo a été remplacé par Laurent Blanc, qui ne veut pas du joueur sous contrat jusqu’en 2026. Il y a donc un coup à tenter, pas simple à réaliser cependant. Malgré cette situation compliquée, Al-Ittihad ne laissera pas partir son joueur comme ça, et puis il faudra aborder la question du salaire, très important dans le Golfe. Les discussions sont néanmoins engagées et seront facilitées par Jorge Mendes. Jota est en effet un membre de Gestifute, l’agence de l’hyper influent homme d’affaires portugais.