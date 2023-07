Juventus : Leonardo Bonucci plus que jamais sur le départ

La suite après cette publicité

L’été de la Juventus est plus que jamais mouvementé après une saison particulière marquée par de nombreux rebondissements. Avec l’arrivée de Cristiano Giuntoli dans les bureaux de la direction sportive, la Vieille Dame est déterminée à s’offrir un petit lifting. Après les départs actés des vieillissants Juan Cuadrado et Angel Di Maria, le défenseur central italien Leonardo Bonucci (36 ans) pourrait également être vendu durant ce mercato estival. Selon les médias italiens, notamment le quotidien La Repubblica, l’international italien ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur Massimiliano Allegri.

La direction des Bianconeri chercherait un moyen de se débarrasser de son énorme salaire. Le club turinois serait même prêt à négocier une résiliation de contrat en ne payant qu’une partie des 12 millions qu’ils doivent à Bonucci, afin d’économiser quelques pécules. Cette opération permettrait aussi au joueur de terminer sa carrière ailleurs, alors que Newcastle et la Sampdoria se sont renseignées selon la presse italienne.

