Barça : Dani Olmo n’est pas impressionné par Lamine Yamal

Depuis plusieurs mois maintenant, Lamine Yamal éclabousse la planète foot par son talent balle au pied avec le FC Barcelone et l’Espagne. Pourtant, certains ne sont même plus étonnés par ce que réalise le meilleur espoir et meilleur passeur du dernier Euro. À l’image de Dani Olmo. Coéquipier de Yamal en sélection et désormais en club, le milieu offensif a été interviewé par la Cadena Ser sur son jeune partenaire. Il estime que ce qu’il fait n’est plus surprenant.

« Ce n’est pas si surprenant à présent. Toute l’Europe a vu ce que Lamine (Yamal) a fait durant le dernier championnat d’Europe des nations. C’est un plaisir de partager un club avec lui. On se comprend très bien sur le terrain », a expliqué l’ancien joueur du RB Leipzig, dont les propos ont été relayés par As