Kheira Hamraoui annonce son départ du PSG

Kheira Hamraoui et le PSG, c’est terminé. La joueuse de 33 ans a annoncé son départ sur les réseaux sociaux ce dimanche à travers un long message. La milieu est désormais libre de tout contrat. Le fait marquant de son passage dans le club de la capitale reste bien évidemment ce drame qu’elle a vécu en novembre 2021, où elle a été violemment agressée. Une affaire qui se trouve entre les mains de la justice actuellement.

« Cette page qui a été la plus douloureuse de toute ma carrière, se tourne aujourd’hui. Malgré deux années de tempête infernale dans un club qui m’a délaissée et qui a tout fait pour me faire partir, j’ai su faire face à cette pression au quotidien. Je m’étais fait la promesse d’honorer mon contrat jusqu’à la fin et c’est chose faite avec fierté et courage. Aujourd’hui, je pars la tête haute ? J’ai tout donné et je me suis battue de toutes mes forces sur le terrain et pour ce club. (…) Je tiens à remercier les personnes du club qui ont été bienveillantes avec moi pendant ces deux années, ainsi que mes entraîneurs qui, malgré les pressions dans et à l’extérieur du club, m’ont quand même fait jouer. Je pense avoir su leur rendre leur confiance et leur soutien sur le terrain (…) À jamais Paris Saint-Germain ! »

