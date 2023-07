LOSC : problème médical pour Nabil Bentaleb

Pressenti sur le départ depuis la relégation d’Angers en Ligue 2 à l’issue de l’exercice précédent, Nabil Bentaleb manifeste son souhait depuis plusieurs semaines d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Bonne nouvelle pour lui, Lille s’est penché sur son dossier et des discussions ont été menées à vive allure avec ses représentants pour l’enrôler cet été. Alors qu’un retour du milieu de terrain de 28 ans dans le Nord se précise à vue d’œil, le LOSC va finalement devoir patienter !

La suite après cette publicité

En effet, l’international algérien, passé par Schalke 04 et Tottenham, a effectué des examens médicaux en fin de semaine dernière mais n’a toujours pas signé son contrat avec les Dogues. « À l’heure où nous parlons et en tenant compte du secret médical, nous attendons le résultat des examens complémentaires. Il y a des choses qui n’ont pas encore été levées. Il y a un processus obligatoire en France. Ce sont des éléments liés à la commission médicale en L1. Nous attendons sa réponse. Il est possible que l’on demande des éléments complémentaires lorsque nous l’aurons, notamment le caractère juste temporaire ou définitif. D’ici là, je ne peux pas me prononcer », a indiqué le président lillois Olivier Létang présent ce jeudi au Domaine de Luchin. Selon nos informations, ce léger contretemps, dû au suivi du protocole, ne remet pas en cause le transfert de Nabil Bentaleb au LOSC.

À lire

Amical : le LOSC s’offre Dunkerque !