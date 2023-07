C’est chaud entre Nabil Bentaleb et Lille !

La suite après cette publicité

Ce mercredi est animé du côté du Lille OSC sur le mercato. Déjà en course pour essayer de s’offrir Hákon Haraldsson (20 ans), une pépite évoluant au FC Copenhague, les Nordistes planchent également sur un autre dossier. Une piste bien plus proche puisqu’elle concerne un élément bien connu de notre Ligue 1, Nabil Bentaleb (28 ans).

Ancien joueur de Tottenham, Schalke 04 ou encore Newcastle, le milieu de terrain international algérien (43 capes et 5 buts) est depuis l’hiver 2022 un joueur du SCO Angers. Natif de Lille et passé du côté du Lille OSC (2004/2009) et de Dunkerque (2010-2011) pendant sa formation, Nabil Bentaleb pourrait bien revenir sur des terres familières.

En effet, la saison 2022/2023 ne s’est pas bien passée, tout du moins pour son club d’Angers qui a terminé à la dernière place de Ligue 1 et a été relégué. Pourtant sur le plan individuel, Nabil Bentaleb a été performant lui qui a marqué 4 buts et délivré 4 offrandes malgré un rôle reculé de sentinelle.

Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin 2025 et qu’il a fait de la Ligue 1 sa priorité sur le mercato, Nabil Bentaleb penche donc en direction de Lille selon nos informations et comme l’a annoncé un peu plus tôt Le Petit Lillois. Le gaucher est en discussions avancées avec la formation coachée par Paulo Fonseca qui a notamment vu André Gomes repartir du côté d’Everton après son prêt.