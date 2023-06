Joshua Kimmich envisage de partir au bras de fer avec le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le cas Joshua Kimmich commence à interpeller en Allemagne. Taulier du Bayern dont il est l’un des cadres depuis de nombreuses saisons maintenant, le milieu de terrain est aussi courtisé par le FC Barcelone. Les Catalans n’ont pas les moyens de se l’offrir, eux qui cherchent encore à trouver des fonds et à faire des économies mais le contact avec le joueur bavarois n’a jamais été rompu. Même Xavi a reconnu que des discussions existaient.

« Kimmich ? Je lui ai parlé au Qatar, il a dit qu’il était fan de moi. Il est sous contrat avec le Bayern donc ça dépend de sa volonté. Regardez Lewandowski par exemple, il voulait venir donc ça s’est fait », a expliqué l’entraîneur du Barça sur Jijantes il y a deux jours. Le fait d’avoir évoqué le cas Lewandowski n’est sans doute pas un hasard car selon les informations de Mundo Deportivo, Kimmich est prêt à faire comme son ancien partenaire.

À lire

Mercato : les annonces tonitruantes du Bayern Munich

Kimmich veut faire comme Lewandowski

La publication catalane évoque l’idée d’un bras de fer. L’international allemand serait prêt à forcer la main de sa direction pour rejoindre les Culés en mettant la pression sur sa direction. Le problème, c’est que son cas est plus délicat. À la différence de Lewandowski, qui a fini par obtenir gain de cause après plusieurs semaines de tension avec le Bayern, Kimmich est bien plus jeune (28 ans) et son prix pour un transfert bien plus élevé.

La suite après cette publicité

En plus de cela, il est sous contrat jusqu’en 2025. Le Bayern est encore en position de force, du moins pour un an s’il veut récupérer une indemnité de transfert. Après l’été 2024, l’affaire se compliquera. À ce stade-là, il semble difficile de voir Kimmich rejoindre le FC Barcelone cette saison, même si le tout nouveau champion d’Espagne cherche un successeur à Busquets. Mais c’est peut-être le début d’un feuilleton qui animera l’été.