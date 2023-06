Barça : Xavi confirme des discussions avec Joshua Kimmich

Même s’il a remporté la Liga cette saison, le FC Barcelone veut considérablement se renforcer lors du mercato d’été. L’objectif est clair : redevenir un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Pour cela, le Barça multiplie les pistes et notamment au milieu de terrain depuis le départ de Sergio Busquets. Xavi espère une recrue à ce poste et le nom de Joshua Kimmich revient très souvent. Et cette piste est bien concrète.

Dans un entretien accordé à Jijantes, le coach du Barça a confirmé que le Barça était bien intéressé par le milieu du Bayern Munich. Mais le joueur doit maintenant montrer qu’il veut rejoindre la Catalogne. « Kimmich ? Je lui ai parlé au Qatar, il a dit qu’il était fan de moi. Il est sous contrat avec le Bayern donc ça dépend de sa volonté. Regardez Lewandowski par exemple, il voulait venir donc ça s’est fait ».

