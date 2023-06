Mercato : les annonces tonitruantes du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Une saison à oublier. Après une saison très usante à tous les niveaux, le Bayern Munich veut repartir du bon pied. Pour cela, les dirigeants comptent sur Thomas Tuchel. Malgré les rumeurs entourant son avenir, le technicien de 49 ans sera bien sur le banc bavarois au lancement de la saison 2023-24 comme l’a confirmé Herbert Hainer dans les colonnes de SportBild. «Nous sommes très heureux de l’avoir sous contrat. Thomas Tuchel est exactement l’entraîneur dont le Bayern a besoin, surtout dans cette situation extraordinaire pour le club. Il a déjà maîtrisé des défis compliqués au PSG et à Chelsea».

Un n°9 en priorité

Le président munichois a ajouté ensuite : «son expérience et sa compétence sont un gros plus. Il a maintenant remporté le titre de champion avec nous et je suis sûr qu’il en reste encore beaucoup d’autres à venir.» TT va avoir d’ailleurs plus de poids et de responsabilités. «Nous avons formé une équipe avec Thomas Tuchel, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen, le directeur financier Michael Dietrich, Marco Neppe et moi. Nous travaillons sur la planification de l’équipe jusqu’à nouvel ordre. Nous allons unir toutes nos forces. Nous attaquerons à nouveau la saison prochaine et nous devrons être prêts.»

À lire

Mercato : le Real Madrid et le Bayern Munich préparent un échange fou à 70 M€

Réussir le mercato sera donc primordial. D’autant que c’est ce qui a coûté la place du directeur sportif Hasan Salihamidžić, qui a récemment connu des échecs. Cet été, le Bayern Munich a déjà établi sa priorité. «Notre objectif est d’avoir une équipe qui concourt au sommet au niveau national et international. Ce n’est un secret pour personne que nous recherchons un attaquant.» Les noms de Randal Kolo Muani et Victor Osimhen ont été cités. Mais le favori de la direction est depuis très longtemps Harry Kane. Toutefois, la concurrence est féroce pour l’Anglais, courtisé par Manchester United, le PSG et le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est prêt à mettre plus de 100 M€

Le club espagnol aurait sa préférence. En Angleterre, on assure pourtant qu’il aimerait rejoindre Man Utd. «Si tel est son souhait, nous ne pouvons pas le changer. Nous avons clairement besoin d’un attaquant. Harry Kane est un excellent numéro 9», a commenté Hainer à ce sujet. Outre la volonté de Kane, il faudrait aussi pouvoir s’aligner sur les demandes de Tottenham. Même chose concernant Declan Rice (West Ham), priorité de Tuchel. Pour lui aussi les prix risquent de s’envoler cet été. Mais ce n’est pas un problème pour les champions d’Allemagne.

«Je ne veux faire aucun commentaire. En principe, nous devons considérer : que voulons-nous ? Que pouvons-nous réaliser ? Le candidat doit s’intégrer au Bayern. Si nous voulons vraiment quelqu’un, le Bayern peut même recruter un joueur de Premier League. Nous sommes une très bonne adresse très appréciée. (…) Nous sommes très bien positionnés économiquement et avons de grands objectifs. La réponse est donc oui, nous pouvons recruter un joueur à 100 M€. Mais nous en discuterons intensément. Nous avions également décidé de payer 80 M€ pour Lucas Hernández, et c’était il y a 4 ans. »

La suite après cette publicité

Garder Lucas Hernandez

Acheter deux joueurs à plus de 100 M€ (un attaquant et Rice) est-il envisageable pour le Bayern Munich ? Nous sommes ambitieux, mais nous ne mettrons pas en danger la stabilité économique du Bayern, a rappelé Hainer. Selon SportBild, le club allemand aura une enveloppe d’environ 150 M€ pour recruter cet été. Malgré sa puissance financière, le Bayern Munich ne fera pas de folies. On peut imaginer en revanche que les ventes pourraient gonfler le montant de l’enveloppe. Bild explique que sept joueurs pourraient s’en aller cet été, à savoir Serge Gnabry, Sadio Mané, Leroy Sané, Bouna Sarr, Marcel Sabitzer, Alexander Nübel et Benjamin Pavard.

D’autres cas doivent être réglés comme ceux concernant Alphonso Davies (Real Madrid, Man City), Joshua Kimmich (Barça, Man City), Leon Goretzka (MU) ou encore Lucas Hernandez, qui est dans le viseur du PSG comme révélé sur notre site. Mais Hainer espère le conserver. «D’après ce que j’ai vu lors des célébrations du titre, j’ai eu l’impression qu’il se sent bien ici. J’ai souvent rencontré Lucas à la Säbener Straße. Il est toujours de bonne humeur. Il a travaillé dur après sa blessure et il est revenu rapidement. Nous sommes également restés à ses côtés. J’espère qu’il ressent notre loyauté et qu’il restera avec nous.» Mais le joueur, sous contrat jusqu’en 2024, est séduit par l’offre parisienne. Ce sera l’un des nombreux dossiers à gérer pour un Bayern Munich qui continue de s’agiter en coulisses.