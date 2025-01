Emmanuel Petit désigne les faiblesses d’Arsenal

Cette fois-ci, c’est la bonne pour Arsenal ? Cela ne semble pas être l’avis d’Emmanuel Petit. Dauphins de Manchester City en Premier League lors des deux dernières saisons, les Gunners voient désormais Liverpool réaliser une première partie d’exercice fantastique, l’équipe d’Arne Slot faisant la course en tête avec six points d’avance sur les pensionnaires de l’Emirates Stadium avec un match de retard. Grand nom du club londonien, le champion du Monde 98 a été invité à réagir à l’actualité de son ancienne écurie au cours d’une interview pour Ladbrokes.

Celui qui a également porté les couleurs du rival Chelsea au cours de sa carrière a désigné ceux qui étaient selon lui les points faibles de l’équipe dirigée par Mikel Arteta : « Arsenal semblait nerveux au début de la saison. Ils ont fait des erreurs stupides dans les matches et ont perdu des points bêtes. Des cartons rouges faciles, vous savez. Cela leur a coûté cher. » L’ancien Bleu a aussi évoqué l’absence de Martin Ødegaard et Bukayo Saka. Le premier a manqué six matchs en début de saison suite à une entorse de la cheville, tandis que le second s’est blessé à l’ischio lors de la rencontre face à Ipswich : « Mais quand vous perdez Martin Ødegaard et Bukayo Saka, vos deux meilleurs joueurs, c’est difficile à gérer. Arsenal dispose d’un effectif solide, mais pas d’un banc de touche comme celui de Liverpool. » L’absence de Saka pourrait effectivement peser lourd dans les rangs d’Arsenal, qui aura fort à faire en ce mois de janvier. Les partenaires de William Saliba se déplaceront à Brighton ce samedi, avant de recevoir successivement Newcastle en League Cup, puis Manchester United et Tottenham en Premier League.