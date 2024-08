Manchester United : le transfert de Manuel Ugarte passe mal

Osons un parallèle avec ce que l’on voit en Ligue 1 du côté de l’Olympique Lyonnais. Beaucoup de supporters se sont étonnés de voir la direction céder Mamadou Sarr pour 10 M€ à Strasbourg, joueur formé au club et au potentiel certain, pour recruter Moussa Niakhaté à Nottingham Forest contre 32 M€. C’est ce qu’il se passe du côté de Manchester United avec la double transaction qui est en train de se finaliser.

L’enfant du club Scott McTominay, lancé dans le grand bain par José Mourinho en 2017, est en passe d’être vendu à Naples contre 30 M€, pour laisser la place à l’Uruguayen Manuel Ugarte, pour lequel un accord a été trouvé avec le PSG (50 M€ + 10 M€ de bonus). Et cela fait réagir Rio Ferdinand, l’ancien défenseur central de MU, qui a dit le fond de sa pensée sur sa chaîne Youtube.

Ferdinand regrette déjà McTominay

« Je regarde Scott McTominay et tous les joueurs ne peuvent pas être des stars, des joueurs exceptionnels. Mais pour gagner le championnat, il faut des joueurs comme John O’Shea, Wes Brown, Darren Fletcher… », a-t-il lancé, se remémorant d’autres anciens soldats de Manchester United. « Ils ne débuteront peut-être pas tous les matchs, mais ils ont été énormes, il faut ces joueurs et la plupart d’entre eux connaissent l’ADN du club, en particulier ceux qui sont passés par l’académie, il y a beaucoup à dire à ce sujet. »

« Son départ ne me convient pas vraiment. Pour le remplacer, il va falloir dépenser 30 ou 40 millions de livres sterling et offrir probablement un salaire 150 000 livres par semaine. Ce ne sera pas bon marché et c’est un pari, on ne sait pas ce qu’on va obtenir », a-t-il poursuivi. C’était avant que l’info de l’accord pour Ugarte sorte, et le tarif excède l’hypothèse posée par Ferdinand. Manchester United fait-il le bon choix en se séparant de McTominay pour accueillir Ugarte ? Le scepticisme règne déjà chez les fans mancuniens.