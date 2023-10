Ligue 1 : Le Havre et Lens se quittent bons amis

La trêve internationale terminée, la Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi. Et en ouverture de cette neuvième journée de l’élite, le Racing Club de Lens, sur la pente ascendante depuis plusieurs semaines, se déplaçait sur la pelouse du promu havrais qui réalise un début de saison plus qu’intéressant. Et dès les premières minutes de jeu, ce sont les Sang et Or qui se sont montrés les plus entreprenants. Servi en retrait par Florian Sotoca, Andy Diouf a cru ouvrir le score pour les visiteurs mais Salmier a contré sa tentative in extremis alors que Arthur Desmas était battu (4e).

Le portier havrais a finalement été décisif la minute suivante en s’interposant promptement au devant de Wesley Saïd (5e). Une troisième action aurait pu amener à l’ouverture du score des Sang et Or mais Adrien Thomasson a finalement trop écrasé sa reprise de volée (7e). Etouffés lors du premier quart d’heure, les hommes de Luka Elsner se sont rebiffés par la suite mais ne sont pas parvenus à se montrer véritablement dangereux. Et alors qu’ils étaient un peu mieux dans le jeu, les locaux ont finalement perdu Jean-Christophe Opéri sur blessure (23e). Tandis que Bayo (25e) a répondu à une nouvelle tentative de Thomasson (24e), les Havrais auraient pu bénéficier d’un penalty sur un contact rugueux entre Sabbi et Samba (38e). Au terme d’un premier acte intense, Lens a finalement démarré en trombe avant de baisser le pied face à des Havrais de mieux en mieux.

Au retour des vestiaires, l’intensité était toujours là mais les Havrais se sont procurés les meilleures occasions de but. Revigorés suite à l’entrée plus qu’intéressante de Loïc Négo, le HAC aurait pu ouvrir le score mais ni Alioui (48e) et Bayo (53e) n’ont pas cadré. Maintenant la pression sur leurs adversaires, les promus ont également vu Brice Samba faire la parade suite à la belle tête de l’ancien attaquant du LOSC (60e). Ce dernier, visiblement peu verni ce soir, a également vu Kevin Danso faire le retour de la saison pour l’empêcher de marquer sur le but vide (71e).

C’est finalement le défenseur autrichien qui a raté une belle occasion d’offrir la victoire aux siens en toute fin de rencontre. Sur un coup franc lointain sur lequel tous les défenseurs havrais se sont troués, Danso, surpris de voir le ballon venir jusqu’à lui, n’a pu que toucher le ballon de la poitrine pour le plus grand plaisir d’Arthur Desmas (86e). Le but de la victoire a finalement été inscrit par Florian Sotoca. Malheureusement pour les coéquipiers de Morgan Guilavogui, ce dernier avait été signalé en position de hors-jeu au début de l’action (90+3e). Finalement, dans une rencontre plaisante à regarder, ni Lensois ni Havrais n’ont su concrétiser leurs occasions. Le HAC et le RC Lens se quittent donc sur un match nul qui ne fait les affaires de personne au classement, les deux équipes restant dans le ventre mou de Ligue 1.