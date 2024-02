Liga : Javier Tebas acte l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Il n’y avait pas nécessairement besoin de cette sortie de Javier Tebas pour que l’on soit fixé sur l’avenir de Kylian Mbappé, mais elle va au moins dans le sens du vent. Comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier, l’attaquant tricolore va quitter le PSG librement pour signer au Real Madrid l’été prochain. Une nouvelle qui fait forcément les affaires de la Liga, moins de la Ligue 1. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce vendredi, le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, s’est logiquement réjoui de l’arrivée de Kylian Mbappé, dont il est désormais presque certain.

«Sachant qu’il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé, a d’abord indiqué le dirigeant espagnol. Si c’est une bonne nouvelle ? Bien sûr, pour le Real et pour le football espagnol. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, Bellingham, Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid (…) Le Real a été très prudent financièrement et s’est préparé à la signature de Mbappé. Florentino Pérez ? Cela fait trois ans qu’il ne me parle pas. Mais cela me fait plaisir qu’ils engagent Mbappé. Et je profite de cet entretien pour lui envoyer le message que je suis ravi que le Real fasse de tels recrutements pour avoir une équipe d’envergure. Mbappé ? Il va nous aider, dans les prochaines années, à consolider tout ce que nous avons déjà fait.»