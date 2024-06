Le conseil d’un ancien de l’OM à Safonov pour réussir au PSG

Alors que son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance du FK Krasnodar est imminente, Matvey Safonov (25 ans) va passer un sacré cap dans sa carrière. Le portier russe va quitter le club où il a passé tout son début de carrière pour découvrir la Ligue 1 et une des meilleures équipes d’Europe. Une très bonne nouvelle aux yeux de l’ancien attaquant russe Dimitri Sychev comme il l’a expliqué à l’agence de presse TASS : «je pense que le transfert de Safonov au PSG est une excellente publicité pour le niveau de notre championnat et de nos meilleurs joueurs.»

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille où il y aura passé une saison et demie (janvier 2003/juillet 2004), Dmitri Sychev a connu la Ligue 1 et a donné un conseil pour s’adapter au mieux dans son nouveau club : «Marseille et le PSG sont des ennemis pour toujours, comme on dit, je ne peux qu’aider. Des conseils ? Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe. Là-bas, tout est créé pour le football. Il vous suffit de vous montrer. Safonov, bien sûr, correspond au niveau du PSG et du championnat de France, je pense qu’il a de bonnes chances de devenir numéro 1.» La balle est dans le camp de Matvey Safonov.