Euro 2024 : ce qu’il faut savoir sur la Serbie

Le parcours de qualification et le groupe

Habituée à être présente lors des dernières Coupes du Monde (Afrique du Sud en 2010, Russie en 2018 et Qatar en 2022), la Serbie va vivre paradoxalement sa toute première participation à un Euro (sous le nom de Serbie). Absent de toutes les éditions de 2008 à 2020, le football serbe n’avait plus disputé un championnat d’Europe depuis 2000, époque où la sélection nationale portait les couleurs de la Serbie-et-Monténégro. C’est donc un Euro en Allemagne assez particulier pour ce pays de 6,6 millions d’habitants qui est officiellement devenu la Serbie au singulier sous cette appellation à la suite de l’indépendance du Monténégro, proclamée le 3 juin 2006. Pour valider leur ticket pour les enceintes allemandes, les Orlovi (aigles en serbe) ont dû batailler jusqu’à la dernière journée du groupe C. Grâce à un match nul face à la Bulgarie (2-2), la Serbie a pu terminer à la 2ème position de sa poule, juste derrière la Hongrie et devant respectivement le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. Le tirage au sort a donné l’Angleterre, la Slovénie et le Danemark comme adversaires dans le groupe C de la compétition.

La suite après cette publicité

Les qualités et faiblesses

Considérée depuis quelques années comme une équipe attrayante sur le papier, la Serbie a bien du mal à confirmer son statut lors des dernières Coupes du Monde, en ne dépassant jamais les phases de groupes même quand une 2ème place paraissait accessible. Ce manque d’expérience est sûrement l’un de leurs plus gros défaut. Néanmoins, ce groupe commence à acquérir de sacrés automatismes avec des cadres qui gagnent en maturité, notamment en attaque. En effet, les Serbes peuvent s’appuyer sur plusieurs armes offensives de poids avec en tête de liste Aleksandar Mitrović, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (92 sélections, 58 buts), qui a terminé la phase éliminatoire avec cinq buts. Auteur d’une belle saison avec la Juventus, Dušan Vlahović risque de débarquer en Allemagne avec un plein de confiance, alors que Dušan Tadić réalise un solide exercice en Turquie sous le maillot du Fenerbahçe. Sans oublier le super sub de l’AC Milan, Luka Jović qui représente quatrième option fiable. Attention à ne pas sous-estimer l’aspect revanchard de cette équipe qui a encaissé de nombreuses critiques après l’énorme déception au Qatar où les Orlovi avaient terminé dernier du groupe avec 1 point. Au rayon des faiblesses, la défense n’est pas exempte de tout reproche. Si Nikola Milenković et Strahinja Pavlović répondent présents, la profondeur et le talent sont toute de même moindre en comparaison à l’attaque et au milieu. A contrario, l’effectif dans l’entrejeu serbe a des postes quasi doublés avec de nombreux éléments qui permettent des turnovers et des jokers de luxe sur le banc.

À lire

Euro 2024 : toutes les listes des 24 sélections

Le sélectionneur : Dragan Stojković

En poste depuis mars 2021, le sélectionneur de la Serbie mène un travail de longue haleine pour reconstruire l’équipe. Ancien président de la fédération de la Serbie-et-Monténégro et ancien international serbe passé par l’Etoile Rouge et l’OM, Dragan Stojković est une légende dans son pays avec plus de 80 sélections en carrière. Respecté voire adulé, il gère son groupe d’un main de maître. D’un point de vue tactique, sa formation préférentielle est le 3-4-2-1 à l’italienne, lui permettant d’occuper toute la largeur du terrain. Mais il n’est pas cantonné qu’à un système puisque la Serbie a déjà joué en 3-4-3, 4-2-3-1 voire en 4-3-3 donc il est possède une certaine capacité. Il subsiste encore certaines interrogations sur le système qui sera déployé en Allemagne mais compte tenu des rencontres disputées sur les deux dernières années, le 3-4-2-1 ou sa variante en 3-4-1-2 semblent être la plus probable. A voir désormais qui sera choisi pour être la tour centrale de l’attaque et qui seront les seconds lieutenants positionnés en numéro 10 dans un rôle de créateur.

La suite après cette publicité

La star : Dušan Vlahović

Si Mitrović et Tadić sont naturellement les plus grandes légendes en activité de la sélection en raison de leur expérience passée ce dernières années, l’attaquant de la Juventus, Dušan Vlahović, reste aujourd’hui le visage de la Serbie, le joueur qui attire le plus de projecteurs à l’international. Auteur d’une bonne saison sur le plan individuel avec 17 buts inscrits en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le natif de Belgrade n’était plus apparu aussi régulier et en forme physiquement depuis son transfert record à la Juventus pour 83,5 millions d’euros hors bonus lors du mercato d’hiver de 2022. Alors que les Bianconeri retrouvent de belles couleurs après deux saisons compliquées et qu’un nouveau projet sportif s’apprête à s’installer, l’attaquant serbe va vivre un été décisif. Décevant au cours de la Coupe du Monde au Qatar où il était très attendu, Dušan Vlahović n’a plus le droit à l’erreur alors qu’il affiche déjà 13 buts en 25 sélections avec la Serbie. Plus grande valeur marchande et symbole d’une nouvelle génération serbe, Vlahović doit profiter de cet Euro 2024 pour officiellement soulager les deux vétérans, Mitrović et Tadić, et ainsi prendre officiellement les rênes des Orlovi.

L’attraction : Lazar Samardžic

Il est l’une des plus grandes attractions des derniers mercatos en Italie et sa cote sur le marché ne cesse de grimper. Avec une valeur marchande grandissante, Lazar Samardžic impressionne beaucoup de monde ces derniers mois. A seulement 22 ans, l’ancien joueur du RB Leipzig s’est métamorphosé en l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Dans un été décisif pour la suite de sa carrière, Samardžic espère se montrer aux yeux de toute l’Europe pour un transfert record. Alors que l’Udinese file dangereusement vers la Serie B, plusieurs clubs restent à l’affût de l’avenir du jeune international serbe puisqu’il possède une clause libératoire à zéro euro en cas de relégation du club frioulan. La Juventus en fait l’une de ses priorités, le Napoli ne lâche pas la corde, tandis que l’Inter s’était aussi montré actif sur le dossier l’été dernier. S’il venait à confirmer son explosion pendant l’Euro, nul doute que des sirènes étrangères sonneront. Une situation similaire qui colle aussi au jeune milieu du Torino, Ivan Ilić, qui continue son éclosion en attirant des grandes écuries.

La suite après cette publicité

Le calendrier de la Serbie

-Serbie - Angleterre : dimanche 16 juin 2024 à 21h00 à la VELTINS-Arena

-Slovénie - Serbie : jeudi 20 juin 2024 à 15h00 à l’Allianz Arena

-Danemark - Serbie : mardi 25 juin 2024 à 21h00 à l’Allianz Arena

La liste finale de 26 joueurs :