PSG : Nasser Al-Khelaïfi n’a aucun regret sur le départ de Mbappé

La saison des clubs se termine ce soir avec la finale de la Ligue des Champions, mais celle du Paris Saint-Germain s’est déjà finie la semaine dernière, avec la victoire en finale de Coupe de France. Ce trophée s’est ajouté au titre de champion de France, au Trophée des Champions, et à une demi-finale de Ligue des Champions. Un bilan positif pour le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a aucun regret sur les départs des stars Neymar, Lionel Messi et désormais Kylian Mbappé. Selon lui, le collectif est la star du PSG.

La suite après cette publicité

«Nous avons réalisé une saison incroyable. Il nous a manqué seulement deux matches pour remporter le gros trophée (la Ligue des champions), c’était une super saison. Plus que ce que l’on en attendait. Parce que nous avons fait beaucoup de changements. Avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé aujourd’hui et à ce qu’ils ont fait pour le club, je leur souhaite le meilleur dans leurs nouveaux défis, mais en tant que club, la star, c’est le collectif. L’équipe, le staff, le patron et l’entraîneur, ils sont la star», a déclaré NAK lors de l’assemblée de l’Association européenne des clubs qu’il préside, à Londres.