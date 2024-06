Borussia Dortmund - Real Madrid : les compositions officielles

La saison arrive à son terme avec la finale de la Ligue des Champions 2024. Surprise de l’édition, le Borussia Dortmund tentera de créer la sensation face au Real Madrid au Wembley Stadium de Londres. Coaché par Edin Terzic, le club de la Ruhr s’articule dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel comme dernier rempart derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen en défense. Emre Can est placé en sentinelle auprès de Marcel Sabitzer. En attaque, Niclas Füllkrug est soutenu par Jadon Sancho, Julian Brandt et Karim Adeyemi.

De leur côté, les Merengues de Carlo Ancelotti s’organisent dans un 4-4-2 losange classique avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy. Eduardo Camavinga est placé comme sentinelle avec Federico Valverde et Toni Kroos à ses côtés tandis que Jude Bellingham est un cran plus haut. Devant, Vinicius Junior et Rodrygo Goes sont associés en pointe.

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Bellingham - Vinícius, Rodrygo

