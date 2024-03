Gerard Piqué prêt à révolutionner le football brésilien avec Neymar

La Kings League finalise déjà les négociations pour s’installer dans sa prochaine destination : le Brésil. Gerard Piqué, président de Kosmos et organisateur de la compétition, a rencontré Neymar à Barcelone ces dernières heures pour finaliser la négociation de l’accord. Comme promis, l’actuel joueur d’Al-Hilal sera président d’un club et jouera un rôle fondamental dans la promotion du tournoi. Avant le match du Final Four de la Kings League au Camp Nou il y a tout juste un an, la Ligue avait diffusé une vidéo dans laquelle Neymar, camouflé sous un masque, organisait l’enlèvement de Piqué… dans le but de créer une équipe de Kings League. La légende Ronaldinho, qui a déjà joué dans la ligue espagnole sous le maillot des Porcinos, est également candidat à la direction d’un club, même si sa présence n’a pas encore été confirmée.

L’idée répond au plan d’expansion de la Kings League de Gerard Piqué qui avait fait son entrée en octobre pour la première fois en Amérique Latine avec James Rodríguez et le chanteur Arcángel comme vedettes. Bien que la nouvelle ligue se dispute sous le nom d’Américas, il ne s’agit que d’une Kings League basée au Mexique, destinée au public latino-américain et réunissant 17 créateurs de contenu de neuf pays différents. Marc Crosas (Catalan vivant au Mexique) et Miguel Layún (ancien international mexicain) en sont les directeurs. En juillet, Piqué avait annoncé que 2024 serait l’année de l’explosion du sa ligue moderne : «Nous allons nous lancer en Amérique, au Brésil, en France et en Italie », avait-il déclaré à l’agence EFE.