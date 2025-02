Philippe Clément remercié par les Glasgow Rangers

Battus à la surprise générale par St Mirren à domicile quelques jours seulement après l’élimination du club en Coupe d’Écosse, les Glasgow Rangers n’ont pas pu profiter du faux pas du Celtic, et restent englués à treize points de leur rival local. La défaite de trop pour les dirigeants, qui ont pris la décision de renvoyer l’entraîneur, Philippe Clément.

La suite après cette publicité

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.



The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.



A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln