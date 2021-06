Euro 2020, Espagne : Aymeric Laporte évoque ses possibles retrouvailles avec l'équipe de France en quarts de finale

La suite après cette publicité

Tournée médiatique. En fin de semaine passée, Aymeric Laporte (27 ans) a accordé un entretien croisé à plusieurs médias européens, parmi lesquels L'Équipe, La Gazzetta dello Sport ou encore le Guardian. Évidemment, le choix de défendre l'Espagne était au cœur des interrogations, tout comme sa relation avec l'équipe de France. Pas considéré à sa juste valeur selon lui, le défenseur central est revenu sur ses derniers échanges avec Didier Deschamps, lequel avait regretté ne pas avoir été informé de son choix.

«Je lui ai écrit il y a quelques mois et je n’ai pas eu de réponse. Je ne vais pas vous le montrer, mais j’ai le message ici. (Il montre son téléphone.) Comme je l’ai déjà dit, peut-être qu’il a changé de numéro, je ne sais pas. Je lui ai écrit sur le même numéro que la dernière fois qu’on s’est appelés. Non, ce n’était pas pour ça (son choix), je lui avais écrit pour autre chose. Six mois avant. Je n’ai pas eu de réponse. Et vu ce qui s’est passé, je ne me voyais pas non plus assez important pour l’équipe de France pour devoir communiquer quelque chose de ce genre. En fait, l’importance que j’ai eue pour eux a été plus médiatique qu’autre chose», a-t-il raconté.

«Nous en premier, et eux ensuite»

Frustré et touché, le désormais international espagnol (4 capes, 1 but) pourrait bien retrouver les Bleus et DD au prochain tour. Il faudra pour ce faire que la Roja élimine la Croatie et que les Tricolores sortent la Suisse ce lundi. «On le sait, mais on n’en parle pas. On est concentrés sur la Croatie. On espère gagner et on affronter a ensuite ceux qu’on doit affronter», a-t-il confié, évoquant comment il vivrait ce rendez-vous forcément particulier, lui le natif d'Agen, dans le Lot-et-Garonne.

«Avec une certaine émotion, c'est sûr. Avec beaucoup d’envie également. Si le cas se présentait, ce serait sans aucun doute un match difficile. Je ne préfère personne. J’adore jouer face aux meilleurs du monde. Donc l’équipe qui sera en face, je l’affronterai avec plaisir. (...) (La France ?) Non, ce n’est pas une équipe lambda, je leur souhaiterai toujours le meilleur. Mais nous en premier, et eux ensuite», a-t-il conclu. Le destin mettra-t-il l'équipe de France sur le chemin de l'Espagne d'Aymeric Laporte ? Réponse dès ce soir.