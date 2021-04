FC Barcelone-Getafe : les compositions officielles

Après avoir remporté la Copa del Rey face à l'Athletic Club samedi (4-0), le FC Barcelone retrouve la Liga ce jeudi avec la réception de Getafe. Ousmane Dembélé, forfait tardif à cause d'un problème au bassin, s'ajoute à la liste d'absents composée de Neto, Ansu Fati, Coutinho et Braithwaite. Pour le reste, cela reste assez classique avec le 3-5-2 aperçu samedi dernier et où Lionel Messi et Antoine Griezmann sont associés devant. Sergi Roberto remplace pour sa part Sergiño Dest à droite.

Le FC Getafe, qui joue son maintien lors de ces dernières journées, se présente dans un dispositif assez différent de celui qui a embêté le Real Madrid dimanche. Le duo d'attaque est intégralement changé, tout comme plus de la moitié de la défense. Damián Suárez grimpe lui d'un cran, alors que Carles Aleñá remplace Mauro Arambarri.

Les compositions des équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Lenglet - Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba - Messi, Griezmann.

Getafe : Soria - Iglesias, Djené, Chakla, Chema - Damián, Maksimovic, Aleñá, Cucurella - Kubo, Ángel.