Galatasaray : Wilfried Zaha enflamme déjà la Turquie

C’est ce que l’on appelle une acclimatation express. Cet été, lorsqu’il décidait de quitter libre Crystal Palace, Wilfried Zaha avait le choix entre plusieurs destinations. L’international ivoirien était même lié à l’OM dans un premier temps avant que les exigences salariales du joueur n’enterre définitivement cette rumeur. Finalement, alors que l’Arabie saoudite était tenté par l’idée de l’attirer, le joueur décidait de filer du côté de la Turquie et du public très chaud de Galatasaray qui réalisait d’ailleurs un mercato XXL.

Arrivé blessé, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas mis longtemps avant de retrouver la forme et de s’imposer comme un titulaire indiscutable sur la ligne offensive aux côtés de Mauro Icardi notamment. Depuis la mi-septembre, l’attaquant de 30 ans enchaîne les buts (4 buts, 1 passe décisive) et surtout il livre des prestations déroutantes. Ce vendredi, face à Kasimpasa (2-1), il a offert, à lui tout seul, la victoire à son équipe en inscrivant un doublé dont une frappe sublime depuis l’extérieur de la surface. De quoi se mettre un peu plus les supporters dans la poche.

Zaha explose enfin

«Le grand gagnant de ce match pour nous, c’était Wilfried Zaha avec 2 buts. Il a également fait un travail important en termes de performance aujourd’hui aussi bien offensivement que défensivement. Ce soir, Galatasaray n’a pas gagné que le match, il a aussi gagné Zaha», a confié après la rencontre le coach turc Okan Buruk. Ses performances font aussi la une de la presse turque qui s’enflamme pour la nouvelle star de Super Lig ce samedi.

«Dans ce match, Wilfried Zaha, qui devait exploser depuis le début de la saison, est devenu une star. Le lion a gagné avec le soutien de 50 000 supporters. Wilfried Zaha est le nom qui a marqué Galatasaray, il a rappelé le joueur qu’il était quand il avait impressionné la Premier League. Son dernier doublé datait d’août 2022 », écrit le média Fanatik. L’international ivoirien (30 sélections, 5 buts) fait aussi la une du média Fotomaç qui titre "Zahane Aslan", un jeu de mot qui pourrait se traduire par "Zaha, le Lion" tant il a rugi ce vendredi. Et la presse turque pense surtout au match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Il faudra, pour Zaha et sa bande, faire un résultat. Et Zaha sera attendu.