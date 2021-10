Le nouveau plan du Real Madrid pour attirer Kylian Mbappé, le FC Barcelone passe la seconde pour blinder ses pépites

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s'attaque à Paul Pogba

«Pogba est encore possible», peut-on lire sur la Une du quotidien AS en ce mercredi matin. Comme vous l'aurez compris, le Real Madrid aurait donc réactivé cette piste de longue date. Les prestations récentes de la Pioche avec l'Equipe de France en Ligue des Nations auraient convaincu les dirigeants madrilènes de relancer ce dossier. D'autant que le joueur de 28 ans sera libre en juin prochain et que pour l'heure, aucun accord au sujet d'une prolongation n'a été trouvé avec Manchester United. Le quotidien espagnol va plus loin en expliquant qu'en attirant Paul Pogba, ce serait un argument de plus pour convaincre Kylian Mbappé l'été prochain.

L'opération Pedri en très bonne voie

Compte tenu de la santé financière du FC Barcelone, la stratégie des dirigeants a grandement changé. L'objectif désormais est de s'appuyer sur ses jeunes talents et de les blinder au plus vite. C'est le cas notamment de Pedri qui a explosé aux yeux du monde la saison dernière. Une opération qui ne devrait pas poser de problème tant Pedri est attaché au Barça, lui qui est pourtant formé à Las Palmas, comme le souligne Sport sur sa Une. Un accord jusqu'en 2026, plus une année en option serait dans les cordes.

Angleterre-Hongrie perturbé par des incidents racistes

Face à la Hongrie, l'Angleterre n'a pu faire mieux qu'un triste match nul, 1 but partout dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Une rencontre marquée par les incidents dans les tribunes causés par les supporters hongrois. Un nouveau dérapage, un peu plus d'un mois après les incidents racistes survenus lors de la dernière opposition entre les deux nations. Pour le Daily Star, «c'est une honte encore». D'après un communiqué de la police londonienne, un fan hongrois a été accusé d'avoir proféré des insultes racistes contre un steward, ce qui a incité les forces de l'ordre à procéder à son interpellation et avoir recours à des matraques pour calmer la situation.