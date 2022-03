Mario Balotelli regrette d'avoir quitté Man City

La suite après cette publicité

Cette saison, Mario Balotelli revient sur le devant de la scène chez le promu turc, l'Adana Demirspor. Ce qui lui a d'ailleurs permis de retrouver l'équipe nationale italienne à la fin du mois de janvier après plus de trois années d'absence. Il a pu renouer avec Roberto Mancini, un technicien qui le connaît bien puisqu'il l'avait dirigé notamment à Manchester City. Une écurie où Balotelli a connu des hauts et des bas entre 2010 et 2013.

Interrogé par The Athletic, l'international italien a évoqué son passage chez les Skyblues. «Je pense que c'est ma plus grande erreur d'avoir quitté City. Même si l'année où je suis parti, j'ai vraiment bien joué à Milan pendant un an et demi. Mais après ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. A présent, je suis plus âgé et je sais que je n'aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j'ai vu City s'améliorer, s'améliorer et encore s'améliorer. J'aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. Si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai à présent quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un Ballon d'Or. J'en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature». Actuellement en Turquie, l'enfant terrible du foot italien a donc des regrets.