Clermont : premier contrat professionnel pour Aïman Maurer

Le mercato hivernal n'a pas encore débuté mais les clubs de Ligue 1 commencent déjà à préparer leur avenir. Tout comme le Clermont Foot 63, qui a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant franco-marocain Aïman Maurer (18 ans). Passé par les centres de formation du Red Star, du Paris-Saint-Germain ou encore de l’AC Boulogne Billancourt, il s'est déjà distingué en National 3 avec 5 buts en 5 matches de championnat. Ses performances lui ont valu les honneurs des équipes de jeunes en Bleu (U17, 2 sélections) avant de défendre les couleurs du Maroc (U17, U20, 8 sélections).

« Je suis fier et heureux de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, c’est une grande étape pour moi. C’était un rêve qui devient aujourd’hui réalité. Je remercie le club pour sa confiance et je tiens à remercier mes parents, mes coachs, mon agent et tous ceux qui ont contribué à cette signature. Sans eux je n’aurai pas pu en arriver là », a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club auvergnat, avec lequel il s'engage jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.