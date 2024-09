Indice UEFA : très bonne nouvelle pour la France

La campagne européenne 2024-25 débute de manière idyllique pour les clubs français et c’est assez rare pour être souligné. Après avoir brillé pour le lancement de la nouvelle Ligue des Champions la semaine dernière, les deux clubs français engagés en Ligue Europa ont réalisé des débuts encourageants.

La suite après cette publicité

Le Nice de Franck Haise aurait très bien pu vaincre la Real Sociedad sans ce penalty raté d’Evann Guessand mais a dû se contenter du match nul (1-1). Cependant, la belle performance tricolore est à mettre au crédit de l’Olympique Lyonnais qui l’a emporté de manière assez tranquille face à l’Olympiakos (2-0) au Groupama Stadium. Une belle manière pour le club rhodanien de renouer avec la Coupe d’Europe, trois ans après sa dernière apparition sur la scène continentale.

À lire

Le coup de sang d’une légende de Manchester United sur Arsenal, Manchester City remporte une bataille dans son procès

Les Pays-Bas sont à bonne distance au classement de l’indice UEFA

D’ailleurs, quatre clubs français ont remporté leur premier match de phase de la ligue en Coupe d’Europe cette saison : le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais. C’est plus que tout autre pays. Ce qui est de très bon augure pour la suite de la saison européenne. Mais attention, entre les échéances en Ligue 1 et une adversité qui va se corser au fil des matches, la France va avoir bien du mal à s’accrocher à sa belle 3ᵉ place au classement de l’indice en cours.

La suite après cette publicité

Une chose est sûre et c’est une excellente nouvelle : les bonnes performances déjà réalisées repoussent naturellement les Pays-Bas (seulement 13ᵉ de la saison en cours), principal adversaire de la France pour la quête de la cinquième place au classement de l’indice UEFA sur cinq années. Avec 4,64 points d’avance, les clubs français peuvent voir venir, et ce, malgré la démonstration de l’Ajax de Francesco Farioli qui a étrillé le Besiktas 4-0 hier soir…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 27/09/2024 :

-1. Rep. Tchèque 6,300 points (4/5)

-2. Portugal 5,800 points (5/5)

-3. France 5,214 points (6/7)

-4. Allemagne 5,000 (8/8)

-5. Italie 4,875 (8/8)

-6. Angleterre 4,857 (7/7)

-7. Slovaquie 4,625 points (1/4)

-8. Espagne 4,571 points (7/7)

-9. Suède 4,250 points (1/4)

-10. Autriche 4,200 points (4/5)

……………………

-13. Pays-Bas 3,833 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 90,589 points

-2. Italie 80,231 points

-3. Espagne 75,132 points

-4. Allemagne 72,910 points

-5. France 60,379 points

-6. Pays-Bas 55,733 points

-7. Portugal 51,816 points

-8. Belgique 45,000 points

-9. Rep. Tchèque 39,850 points

-10. Turquie 36,900 points