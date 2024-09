Liga : porté par un doublé de Guruzeta, Bilbao bat le Celta Vigo et se replace

Son début de saison raté loin derrière lui, l’Athletic Bilbao souhaitait poursuivre sur sa lancée face au Celta Vigo pour le compte de la 6e journée de Liga. Mis sur orbite par Guruzeta (1-0, 4e), le club basque a concédé l’égalisation avant la demi-heure de jeu. Sur penalty, l’inévitable Iago Aspas a remis les compteurs à zéro (1-1, 25e). Une joie de courte durée pour les Galiciens, surpris par une nouvelle réalisation de Guruzeta en marge du repos (2-1, 39e) alors que Aspas a vu un but lui être refusé quelques minutes auparavant pour une position de hors-jeu (37e).

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Bilbao 13 7 4 4 1 2 11 7 8 Celta Vigo 9 6 1 3 0 3 14 13

Désireux de porter un coup fatal aux espoirs visiteurs, l’Athletic a appuyé une troisième fois sur l’accélérateur et Alvara Djalo, sur un service d’Iñaki Williams, a sécurisé la victoire de son écurie. Avec ce deuxième succès consécutif, Bilbao se replace au classement et se hisse provisoirement sur la troisième marche du podium (avec un match en plus). En parallèle, le Celta Vigo recule à la 8e position.