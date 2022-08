Ligue Europa Conference : l'OGC Nice avec le Partizan, Cologne et le FC Slovacko !

Sixième et dernier candidat français sur la scène européenne, l'OGC Nice est désormais fixé sur son sort. Après sa difficile qualification à l'issue des prolongations lors du barrage retour, ce jeudi soir, face au Maccabi Tel Aviv, la formation azuréenne connaît ses futurs adversaires en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

«La qualification était méritée. On a pas mal d'occasions, mais ce (deuxième) but arrive au bon moment parce que ça commençait vraiment à être dur pour nous. C'est un but extraordinaire. Au départ, j'ai cru que c'était "latte" (barre, ndlr). Et cela a fini dedans ! Cette qualification était un objectif. On ne pouvait pas ne pas se qualifier. On a joué 120 minutes, on sort fatigués, mais on va savourer, avant de se replonger dès demain (vendredi). Cela aide pour la saison», expliquait d'ailleurs, Lucien Favre, le coach des Aiglons, à l'issue de la rencontre face au Maccabi Tel Aviv.

L'OGC Nice s'en sort bien !

Pour tenter de succéder à la Roma, tenante du titre de cette C4, le Gym devra donc, dans un premier temps, se défaire du Partizan Belgrade, de Cologne et des Tchèques du FC Slovacko ! Placé dans le chapeau 3, les coéquipiers d'Andy Delort échappent donc aux très grosses écuries de cette C4 puisqu'ils pouvaient notamment tomber sur Villarreal, Bâle, le Slavia Prague, l'AZ Alkmaar, La Gantoise, Istanbul Basaksehir ou encore West Ham.

À noter que la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2022-2023 se disputera du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque).

Le tirage au sort complet

Groupe A

Istanbul Basaksehir (TUR)

Fiorentina (ITA)

Hearts of Midlothian (ECO)

RFS (LET)

Groupe B

West Ham (ANG)

FC Steaua Bucarest (ROU)

Anderlecht (BEL)

Silkeborg (DAN)

Groupe C

Villarreal (ESP)

Hapoel Be'er Sheva (ISR)

Austria Vienne (AUT)

Lech Poznan (POL)

Groupe D

Partizan Belgrade (SER)

Cologne (ALL)

OGC Nice (FRA)

Slovacko (RTC)

Groupe E

AZ Alkmaar (PB)

Apollon Limassol (CHY)

Vaduz (SUI)

Dnipro-1 (UKR)

Groupe F

La Gantoise (BEL)

Molde (NOR)

Shamrock Rovers (IRL)

Djurgården (SUE)

Groupe G

Slavia Prague (RTC)

CFR Cluj (ROU)

Sivasspor (TUR)

Ballkani (KOS)

Groupe H

Bâle (SUI)

Slovan Bratislava (SVQ)

Zalgiris Vilnius (LIT)

Pyunik (ARM)

Le calendrier de la Ligue Europa Conférence 2022-2023

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe