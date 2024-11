Reims - Lens : la grosse colère de Luka Elsner

Luka Elsner espérait mieux de ses joueurs contre Lens. Ce vendredi, le Stade de Reims recevait les Lensois, au Stade Auguste-Delaune, pour l’ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite (0-2) pour les locaux. Au-delà du résultat, la prestation rémoise n’a pas du tout convaincu Elsner, qui s’est présenté avec un visage fermé en conférence de presse.

« C’est l’une des analyses les plus difficiles de ma carrière. Mon équipe a été vide de toute substance, aussi bien physiquement que techniquement et tactiquement. Je m’inclus dans le constat, car j’ai échoué à motiver mes troupes. J’ai l’impression qu’on était en attente de quelque chose pour nous relancer. Or, cela n’existe pas dans le foot. On doit créer les conditions pour se révolter. Même les entrants se sont mis au diapason négatif de la soirée. C’est inadmissible de passer à côté à ce point. J’en suis extrêmement désolé pour nos supporters, qui ont fait l’effort de venir dans le froid », a lâché froidement l’entraîneur slovène. Après ce 5e revers de la saison en championnat, Reims est provisoirement 9e du classement. Lens est 6e.