Un club de Ligue 1 fonce sur l’international marocain Samy Mmaee

Samy Mmaee pourrait vivre une fin de mercato agitée. Le défenseur central de 24 ans souhaite quitter Saint-Trond (Belgique), où il est considéré comme un cadre par son entraîneur Peter Maes. Au club depuis deux ans, les Canaris n'ont jamais fermé la porte à un départ de l'international marocain (4 sélections). Mais malgré les différentes sollicitations survenues l'été dernier, l'ancien du Standard avait choisi de rester. À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, le défenseur central est de nouveau la cible de clubs étrangers.

Selon nos informations, le Rubin Kazan et un club de Ligue 1 dont le nom n’a pas été révélé, sont actifs sur le dossier. Ces deux derniers clubs maintiennent un contact constant avec l'entourage du joueur et ont surtout évoqué des garanties de temps de jeu pour le natif de Hal. Forcément intéressant dans l'optique de le CAN 2021. Reste quand même à s'entendre avec le CEO de Saint-Trond, Takayuki Tateishi qui considère Mmaee comme l'un des meilleurs centraux du championnat. Qui plus est, les prétendants ne devraient pas s’arrêter puisque l’international marocain sera libre cet été.