L'Atlético de Madrid a trouvé son futur latéral gauche

Arrivé l'été dernier à l'Atlético de Madrid en provenance de l'Atlético Paranaense, le latéral gauche Renan Lodi s'est montré convaincant. Pourtant âgé de 22 ans et effectuant sa première expérience en Europe, le Brésilien a disputé 33 matches (1 but et 3 passes décisives) assurant proprement la succession de Filipe Luis. Si l'Atlético de Madrid peut se réjouir d'un pari réussi, il faut néanmoins lui trouver une doublure. Cette saison, c'est le défenseur central Mario Hermoso qui dépanne en son absence ou Saul Niguez qui redescend d'un cran. Un problème qui pourrait finalement être résolu d'après AS.

Les Rojiblancos pourraient se tourner de nouveau vers le Brésil et ne pas dépenser le moindre argent. En effet, le club madrilène a prêté Caio Henrique (22 ans) à Gremio. Auteur d'une bonne saison, il aurait convaincu ses dirigeants de le rapatrier. Bien qu'extra-communautaire, il devrait bientôt obtenir un passeport espagnol qui simplifierait fortement les choses. Le cas échéant, l'Atlético de Madrid pourrait se tourner vers le jeune Manu Sanchez (19 ans) qui dispute déjà les entraînements avec l'équipe première.