Le monde du football réagit à la disparition de Gérard Houllier

Ce lundi, le monde du football est une nouvelle fois endeuillé avec la tragique disparition de Gérard Houllier. Agé de 73 ans, celui qui était notamment passé sur les bancs de Liverpool, du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais et qui avait aussi dirigé l'équipe de France, est décédé. Il s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi après avoir regagné son domicile suite à une nouvelle opération de l'aorte à Paris. Une terrible nouvelle qui a suscité de nombreux hommages aux quatre coins de la planète.

Différentes instances du football mondial ont réagi à l'image de l'UEFA : «la communauté européenne du football pleure aujourd'hui la perte de Gérard Houllier à l'âge de 73 ans. Ancien entraîneur de la France, du Paris Saint-Germain, de Liverpool et de Lyon, il était également un observateur technique et un expert en entraîneurs influent et très respecté de l'UEFA. Repose en paix, Gérard». La Premier League a, elle, indiqué : «La Premier League est attristée d'apprendre que l'ancien manager de Liverpool et d'Aston Villa, Gérard Houllier, est décédé à l'âge de 73 ans. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de Gérard en cette période difficile». La Fédération Française de Football ainsi que l'UNFP ont salué ce grand monsieur du foot.

La @FFF tient à adresser ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'Equipe de France et DTN, disparu à l’âge de 73 ans. pic.twitter.com/XsGoDdRye5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2020

Gérard Houllier aura marqué le football français, lui qui fut le coach du premier titre du @PSG_inside. C'est lui aussi, a french guy, qui redonna ses couleurs, son âme et sa fierté à @LFC. À sa famille, à ses proches, @UNFP présente ses condoléances.

▶️https://t.co/qku0s38o3J pic.twitter.com/vqUZEQRd7I — UNFP (@UNFP) December 14, 2020

The Premier League is saddened to learn that former Liverpool and Aston Villa manager Gérard Houllier, has died at the age of 73



Our thoughts and condolences are with Gérard’s family and friends at this difficult time: https://t.co/MmUIxLn7GA pic.twitter.com/80lgIQJUYn — Premier League (@premierleague) December 14, 2020

La Premier League pleure Houllier

A l'étranger, la disparition de Gérard Houiller a également attristé du monde. En Angleterre, les témoignages de respect et de sympathie se sont multipliés. Le plus attendu était forcément celui des Reds. Et il a été à la hauteur d'un homme et d'une personnalité qui a apporté beaucoup au club de la Mersey. «Nous pleurons le décès de notre manager auteur du triplé, Gérard Houllier. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Gérard et à de nombreux amis. Repose en paix, Gérard Houllier 1947-2020».

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

Ses anciens joueurs ont aussi tenu à le saluer une dernière fois, à l'image de Jamie Carragher : «absolument dévasté par la nouvelle concernant Gérard Houllier, je n'ai été en contact avec lui que le mois dernier afin d'arranger un déplacement à Liverpool. J'ai adoré cet homme, il m'a changé en tant que personne et en tant que joueur et a obtenu avec Liverpool des trophées. RIP Boss».

Absolutely devastated by the news about Gerard Houllier, I was in touch with him only last month to arrange him coming to Liverpool. Loved that man to bits, he changed me as a person & as a player & got @LFC back winning trophies. RIP Boss. 💔 — Jamie Carragher (@Carra23) December 14, 2020

Coach

Aujourd'hui je suis très triste

Grâce à vous j ai pu jouer dans ce merveilleux Club de ⁦@LFC⁩

Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi

Paix à votre âme

Merci MR Gerrard houiller pic.twitter.com/m52jMZ5yjj — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) December 14, 2020

Aston Villa, où il a officié il y a dix ans, a aussi réagi à son décès. «A Aston Villa, nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Gérard Houllier, notre manager lors de la saison 2010/11. Nos pensées vont aux proches de Gérard en cette période extrêmement difficile». D'anciens joueurs comme Darren Bent ont également eu une pensée pour lui. «RIP Boss, Vous nous manquerez. Je n'aurais pas assez de mots pour parler de vous, non seulement en tant que manager mais aussi en tant que personne. Vous m'avez appris à voir les choses différemment. Condoléances à la famille Houllier»

All at Aston Villa are deeply saddened to learn of the passing of Gérard Houllier, our manager during the 2010/11 season.



Our thoughts are with Gérard's loved ones at this incredibly difficult time.



💜 pic.twitter.com/SakKrrT4ic — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 14, 2020

Après son passage chez les Villans, qu'il avait quitté notamment suite à des problèmes de santé, Gérard Houllier a été directeur sportif du club américain des NY Red Bulls. Entraîneur de la franchise de MLS à cette époque, Jesse Marsch a fait ses adieux au Français : «Gérard Houllier était l'une des meilleures personnes que j'ai rencontré. Il était un ami cher et un de mes supporters, surtout dans les moments les plus difficiles. Tu me manqueras beaucoup mon ami. Une personne vraiment spéciale.»

La France rend hommage à Gérard Houllier

En France, les clubs, sous le choc après cette bouleversante annonce, ont multiplié les messages en l'honneur d'un homme qui a marqué le football de bien des façons. A Lens, l'émotion était palpable.

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Gérard #Houllier, ancien entraîneur du Racing de 1982 à 1985, et ancien sélectionneur de l'Équipe de France. Une pensée émue pour sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/0M3Txp4udH — Racing Club de Lens (@RCLens) December 14, 2020

Le Paris Saint-Germain lui a aussi rendu hommage avec un long message publié sur son site officiel : «ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de l'Equipe de France notamment, vainqueur du titre de 1986 avec le club de la capitale, Gérard Houiller est décédé ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans (...) Avec les Rouge et Bleu, il devient champion de France à l’issue d’une saison exceptionnelle avec une série d’invincibilité de 26 matches (...) L'ensemble du Paris Saint-Germain présente ses condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houiller».

Le président, Nasser Al-Khelaïfi, a également réagi : «la disparition de Gérard Houllier me touche énormément et je sais que l’ensemble du Paris Saint-Germain ressent une profonde tristesse, des supporters aux anciens joueurs en passant par tous les collaborateurs du Club. J’avais beaucoup d’estime et d’admiration pour l’œuvre de Gérard dans le football, qui laissera une empreinte profonde. Le Paris Saint-Germain se souviendra toujours que c’est Gérard Houllier qui était sur son banc au moment du premier titre de champion, en 1986, avant d’assumer de hautes responsabilités au sein du football français et européen. En cette triste journée, je tiens à témoigner de toute mon amitié à sa famille, ses très nombreux amis, ainsi qu’à tous nos anciens joueurs qui ont été dirigés par Gérard Houllier à l’époque de mon prédécesseur Francis Borelli. C’est une très grande figure de notre Club qui nous quitte et à qui nous rendrons hommage, mercredi soir, au Parc des Princes, pour lui témoigner de toute notre reconnaissance et affection.»

D'autres écuries ont suivi ainsi que des personnalités comme André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. «Je veux envoyer un message à la famille d’Houllier. Je viens d’apprendre sa mort. C’est un gentlemen dans le monde du foot, une personne gentille. C’est un jour triste. Mes sentiments vont à sa famille et ses amis».

Triste année 2020 pour le football qui perd encore l'un de ses illustres représentants. Reposez en paix monsieur Houllier 🙏 https://t.co/OIh9YaRrZv — OGC Nice (@ogcnice) December 14, 2020

⚫️ Triste disparition d’un grand Monsieur du football français...



Toutes nos pensées à la famille et aux proches de Gérard Houllier. pic.twitter.com/QFxGO70wXE — Stade Malherbe Caen🇬🇬 (@SMCaen) December 14, 2020

L'OL touché en plein coeur

Enfin, du côté de Lyon, où il occupait le rôle de conseiller extérieur depuis 2016, les hommages ont été nombreux. Sur le site officiel des Gones, on a pu lire : «l’Olympique Lyonnais a appris avec une immense douleur le décès de Gérard Houllier. Nous perdons l’un des plus grands architectes du football mondial dont l’excellence a marqué plus de trois décennies (...) En juin 2005, Gérard Houllier rejoint l’Olympique Lyonnais. Entraîneur victorieux pendant deux saisons, il laisse le souvenir d’un homme méticuleux, ambitieux et soucieux de préserver le patrimoine. Resté proche des dirigeants lyonnais, il revient officiellement au club en 2016, en tant que conseiller du Président Jean-Michel Aulas. Il a apporté son expertise pour des choix stratégiques concernant les équipes professionnelles et la formation via l’Academy (...) Son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qui aiment le football et tous ces joueurs, joueuses, clubs qui lui doivent tant. Gérard Houllier restera à jamais lié à l'histoire de l'Olympique Lyonnais. À son épouse Isabelle, à son frère Serge, à sa maman Gisèle, à sa famille et à ses amis, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais adressent leurs plus sincères condoléances. Au-delà d’une légende du football, Gérard Houllier était un ami du club. Nous ne l’oublierons jamais.»

Les joueuses comme les joueurs, qui ont fait une minute de silence avant l'entraînement du jour, sont affectés par cette perte. Le capitaine des masculins, Memphis Depay, a tweeté : «vous avez toujours eu des mots positifs pour moi. Merci Grand Monsieur. RIP».

Avec la disparition de Gérard Houllier, le monde du foot perd une légende, l’Olympique Lyonnais perd un ami. Gérard va terriblement nous manquer. Toutes nos pensées vont à sa famille. https://t.co/6dgk0TeeuE — Olympique Lyonnais (@OL) December 14, 2020

You always had some positive words for me

Thank you Grand Monsieur

Rest in heaven 🕊🙏🏽 pic.twitter.com/FnnzyS2BDV — Memphis Depay (@Memphis) December 14, 2020

Sous le choc de cette triste nouvelle... Mes plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. MERCI. Reposez en paix Monsieur 🙏 pic.twitter.com/1Oif50KQKu — Houssem (@HoussemAouar) December 14, 2020

Triste d’apprendre cette nouvelle tragique... Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre club. Sincère condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/G6vvXbwYdB — Rayan Cherki (@rayan_cherki) December 14, 2020

🥺 Très triste. Une grande perte pour nous. Repose en paix Gérard. 🙏🏾 pic.twitter.com/9hJASOto4e — Wendie Renard (@WRenard) December 14, 2020

D'anciens Gones ont aussi été touchés par ce décès, qui touche le foot français en plein cœur.

Toutes mes condoléances à la famille et aux proches ! Merci pour tout coach 💔#RIPCoach pic.twitter.com/Un6dY8QpjB — Karim Benzema (@Benzema) December 14, 2020