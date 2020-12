Olympique Lyonnais : Gérard Houllier est décédé

C'est un nouvel homme fort du football qui vient de nous quitter en cette année 2020. Après Pape Diouf, Diego Armando Maradona ou encore Paolo Rossi, un autre acteur marquant du ballon rond vient de s'éteindre dans la nuit de dimanche à lundi. Comme le révèle RMC Sport, Gérard Houllier s'est éteint à 73 ans quelques jours après avoir subi une nouvelle opération à l'aorte et alors qu'il venait tout juste de rejoindre son domicile. Une triste nouvelle qui endeuille un peu plus la famille du ballon rond. Toujours en fonction à l'Olympique Lyonnais puisqu'il était revenu depuis 2016 dans un rôle de conseiller extérieur, Gérard Houllier laisse derrière lui une belle image et aura marqué le football français.

Après une courte carrière de joueur au Touquet à un niveau amateur où il sera dans le même temps entraîneur, il se consacrera ensuite pleinement à cette mission d'entraîneur. Découvrant le monde professionnel avec l'US Nœux-les-Mines, il prendra en main le Racing Club de Lens puis le Paris Saint-Germain qu'il emmènera au premier titre de champion de France de son histoire en 1986. Passé ensuite dans un rôle d'adjoint de Michel Platini avec l'équipe de France, il lui succédera, mais connaîtra malheureusement l'échec de novembre 1993 face à la Bulgarie qui mettra fin à son aventure avec les Bleus. Mais la suite de sa carrière sera encore plus belle.

Ses réussites à Liverpool et à l'OL

Resté au sein de la Fédération Française de Football dans un rôle de Directeur Technique Nationale et dirigeant l'équipe de France U18 et U20 entre 1994 et 1997, il rejoint Liverpool après la Coupe du monde 1998 remportée par la France. Pendant six années à la tête des Reds, il va vivre une saison 2000/2001 rêvée qui se conclura par la victoire en Coupe de l'UEFA face au Deportivo Alavés (5-4). Il participera notamment à l'éclosion d'un certain Steven Gerrard. Ensuite il prendra en main l'Olympique Lyonnais après une année sabbatique et remportera la Ligue 1 en 2006 et 2007 tout en participant à de belles aventures européennes avec les Gones.

S'éloignant ensuite peu à peu des terrains malgré une pige à Aston Villa, il va rejoindre le groupe Red Bull et sera pendant 4 ans directeur sportif de la franchise américaine des New York Red Bulls tout en étant directeur mondial de la branche football. Restant toujours dans la sphère Red Bull, il a retrouvé l'OL depuis septembre 2016 dans un rôle de conseiller extérieur et il est resté un membre actif du football français et mondial malgré ses problèmes de santé. C'est un homme fort des 30 dernières années du football français qui vient de nous quitter.