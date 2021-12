Antonio Conte demande du temps avec Tottenham

Récemment arrivé sur le banc de Tottenham pour prendre la succession de Nuno Espirito Santo, Antonio Conte va disputer, ce jeudi soir, son cinquième match à la tête des Spurs face à Brentford. Neuvième de Premier League, le club londonien connaît un début de saison délicat sur le plan comptable et sort d'une défaite embarrassante face à Mura (1-2) en Ligue Europa Conférence. Mais pour l'ancien international italien, cette situation s'explique par le «départ de joueurs importants» et la nécessité de «changer de génération» afin de se renouveler et de construire sur des bases plus solides.

Auteur de deux victoires et un match nul en championnat, l'ancien coach de la Juventus et de l'Inter Milan reconnaît alors qu'entraîner Tottenham s'apparente très certainement comme «le plus grand défi» de sa carrière : «le club a glissé ces dernières années. Si je compare Tottenham à l'époque où j'étais à Chelsea (2016-2018), c'était un club très, très compétitif. C'était une équipe vraiment forte»«. Un déclin qui n'empêche pas le principal intéressé de montrer un optimiste certain quant à la suite : »je pense que Tottenham paie maintenant pour cela. Nous devons créer, recommencer... Nous avons besoin d'un peu de temps, mais je suis sûr que nous pouvons beaucoup nous améliorer. Nouvel élément de réponse, ce jeudi à 20h30...