Lens-OM : le constat de Samuel Gigot sur le mental marseillais

Le RC Lens ouvrait les portes de son stade Félix Bollaert à l’Olympique de Marseille pour un choc décisif du milieu de tableau, lors de la 12ème journée de Ligue 1. Avec un but très tardif de Jonathan Gradit sur corner, les Phocéens ont une nouvelle fois chuté de peu en championnat (1-0). Au grand dam de Samuel Gigot qui n’a pas caché sa déception et qui exige que son équipe croit plus en elle : «C’est très ragent de prendre un but comme ça dans les dernières minutes, je pense qu’à ce niveau là, on doit être plus dur, avoir plus d’envie, la rage ne pas prendre de but. Ce sont des petits détails. Sur corner, on sait que c’est une équipe dangereuse. On ne peut pas se permettre dans la situation où on est de prendre un but comme ça».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 16 12 0 4 4 4 13 13 10 Marseille 13 11 -1 3 4 4 12 13

«Tactiquement on était bien en place, on les a bien embêtés cette équipe de Lens, qui est une belle équipe à la maison on le sait. C’est un match avec pas beaucoup d’occasions des deux côtés, il y a quelques situations, je pense qu’ils ont été plus efficaces que nous aujourd’hui. Ils ont mis un but, nous on a encaissé. On est très déçus. Je pense que l’on devait y croire un peu plus dans les 30 derniers mètres, je pense qu’on a de la qualité devant. Je parle de l’équipe, pas que des trois quatre devant quand je parle de qualité. C’est tous ensemble. Au moins par séquence on peut proposer du bon football mais je pense qu’il faut y croire un peu plus et être un peu plus tueur dans les deux surfaces», a-t-il poursuit au micro de Prime Video.